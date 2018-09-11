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«الفاتيكان» يعتزم تقديم «توضيحات» بشأن تستر البابا على فضيحة اعتداءات جنسية

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
مدينة الفاتيكان - د ب أ
نشر فى : الإثنين 10 سبتمبر 2018 - 10:08 م | آخر تحديث : الإثنين 10 سبتمبر 2018 - 10:08 م

يستعد الفاتيكان، لإعداد رد على اتهامات بشأن تستر البابا فرنسيس على جرائم اعتداءات جنسية ارتكبها كاردينال أمريكي.

وجاء في بيان من مجلس الكرادلة، اليوم الاثنين: "الحبر الأعظم يضع مسودة التوضيحات المحتملة والضرورية" بشأن تلك المزاعم.

وأضاف البيان، أن المجلس المؤلف من تسعة أعضاء ويقدم النصح للبابا بشأن الإصلاحات الداخلية للكنيسة "أعرب عن كامل تضامنه" مع الحبر الأعظم.

وكان المطران كارلو ماريا فيجانو، المبعوث البابوي السابق لدى الولايات المتحدة قد صرح الشهر الماضي إن فرنسيس رفع العقوبات المفروضة على الكاردينال الأمريكي ثيودور مكاريك رغم إخطاره بتصرفاته.


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