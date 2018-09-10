رابطة محترفات التنس تدعم سيرينا وليامز ضد «التمييز الجنسي»

أعلنت الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات مساء الأحد دعمها للنجمة الأمريكية سيرينا وليامز ، التي ادعت تعرضها للتمييز الجنسي من قبل حكم مباراتها أمام اليابانية نعومي أوساكا في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) أمس الأول السبت.

وقال ستيف سيمون الرئيس التنفيذي للرابطة في بيان "ترى رابطة لاعبات التنس المحترفات أنه لا يفترض أن يكون هنا اختلاف ، بين الرجال والسيدات ، في معايير التسامح إزاء لحظات التعبير عن العواطف ، ونتعهد بالعمل من خلال الرياضة لضمان المساواة في المعاملة بين الجميع."

وأضاف "لا نعتقد أن هذا (المساواة) قد تحقق في المباراة (بين سيرينا وأوساكا)."

وخلال المباراة النهائية التي انتهت بفوز أوساكا لتتوج باللقب الأول في سجل مشاركاتها ببطولات "جراند سلام" ، اتهمت سيرينا بانتهاك القوانين من خلال تلقي تعليمات من مدربها خلال اللعب ، وعوقبت بخصم نقطة إثر قيامها بكسر المضرب كما تعرضت لعقوبة أخرى إثر قيامها بمهاجمة الحكم كارلوس راموس ووصفه بأنه "لص".

كذلك عوقبت سيرينا بعدها بغرامة مالية قيمتها 17 ألف دولار ، بداعي انتهاك القوانين.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة ، دافعت سيرينا عن طريقة التعبير عن غضبها ، مدعية وجود ازدواجية في معايير التعامل مع اللاعبين واللاعبات فيما يتعلق بالشكاوى.

وقال سيمون رئيس رابطة المحترفات ، إن قواعد تلقي اللاعب تعليمات من مدربه خلال المباراة يجب أن يجرى معالجتها بحيث يكون مسموح بها.

وكانت سيرينا قد اتهمت بانتهاك القوانين بداعي قيام مدربها باتريك مراد اوجلو بتوجيه تعليمات لها خلال اللعب ، عبر إشارات بيده.

وأكدت سيرينا أنها لم تر تلك الإشارات بل ولم تطلب تعليمات تدريبية خلال المباريات حتى عندما يكون ذلك مسموحا به.

وتجدر الإشارة إلى أنه يسمح بتوجيه تعليمات من المدربين للاعبين في البطولات ، باستثناء بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى.

واعترف مراد اوجلو بتوجيه تعليمات لسيرينا لكنه أكد أيضا أن مدرب أوساكا قام بالشيء نفسه خلال المباراة.