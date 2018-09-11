قائد الشرطة في كارثة «هيلزبره» يدفع ببراءته من التسبب في وفاة 96 مشجعا

دفع ضابط شرطة متهم في أحداث استاد "هيلزبره"، التي قتل فيها العشرات من مشجعي نادي ليفربول الانجليزي قبل 29 عامًا، ببراءته من التسبب في الكارثة.

ويواجه ديفيد داكنفيلد، الذي كان يتولى قيادة الشرطة في مباراة الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي بين ليفربول وتوتنهام باستاد "هيلزبره " في عام 1989، تهمة "القتل الخطأ عبر الاهمال الجسيم"، مما أسفر عن وفاة 96 مشجعًا.

وأدلى داكنفيلد، القائد السابق لشرطة جنوب يوركشاير، والذي يبلغ من العمر 74 عاما الآن، بأقواله عبر تقنية الفيديو أمام "محكمة جنايات بريستون" على خلفية اتهامه بالتسبب في سحق عشرات المشجعين أثناء دخولهم إلى الاستاد بمدينة شيفيلد شمالي البلاد.

كذلك دفع الرئيس التنفيذى لنادي "شيفيلد وينزداي" ومسؤول السلامة في ملعب "هيلزبره" جراهام ماكريل أثناء المباراة، ببراءته من الاتهام بعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المشجعين.

ووجهت المحكمة اتهامات لثلاثة ضباط كبار آخرين ومحامي شرطة جنوب يوركشاير بإخفاء قرائن، وبالكذب على المحكمة بشأن الطريقة التي تصرفت بها الشرطة أثناء المباراة.

وأعلنت دائرة الادعاء العام في بريطانيا الشهر الماضي اسقاط الاتهامات ضد نورمان بيتيسون، مفتش قوة جنوب يوركشاير وقت وقوع الكارثة، لعدم كفاية الأدلة.

ومن المقرر أن يمثل داكنفيلد وماكرين والمتهمون الثلاثة الآخرون أمام المحاكمة العام المقبل.