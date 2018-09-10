ضبط 39 ساعة يد ومرآة سيارة مزودة بكاميرا قبل تهريبهم بميناء القاهرة الجوي

ضبطت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، 39 ساعة يد، ومرآة سيارة مزودة بكاميرا، قادمة من إحدى الدول الأجنبية، لأحد الأشخاص داخل البلاد.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بميناء القاهرة الجوي، اعتزام المدعو (بيتر .ع)، ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة بتهريب كمية من ساعات اليد المزودة بكاميرا لداخل البلاد.

وبتقنين الإجراءات، تبين وصول البوليصة بقرية البضائع قادمة من إحدى الدول الأجنبية عبر البريد السريع، لصالح المتهم، وبفحص مشمول البوليصة بالتنسيق مع السلطات الجمركية بالميناء، تبين أنها عبارة عن طرد يزن 16 كيلو بداخله (عدد 36 ساعة يد مزودة بكاميرا، 3 مرآة سيارة مزودة بكاميرا )، حيث قدرت الرسوم الجمركية والغرامات بمبلغ 80 ألف جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال والواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.