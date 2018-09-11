مقتل جنديين وإصابة 5 في تفجير انتحاري غربي بغداد

ذكرت الشرطة العراقية، مساء اليوم الاثنين، أن اثنين من عناصر الجيش العراقي قتلا وأصيب 5 آخرين في تفجير انتحاري بحزام ناسف استهدف مدخل مستشفى حديثة التابع لمحافظة الأنبار.

وأبلغت المصادر وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن "الانفجار بحزام ناسف نفذه انتحاري في الباب الأمامي لمدخل مستشفى حديثة ما أدى إلى مقتل اثنين وجرح خمسه من الجيش وعناصر تأمين المستشفى".

ولم تعلن أية جهة المسؤولية عن الانفجار، غير أن تنظيم داعش يشن هجمات في العراق، رغم إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي القضاء عسكريًا على التنظيم في نهاية العام الماضي.