شوقي غريب : المنتخب الأوليمبي تنقصه الخبرة

أشار شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أن نقص الخبرة وقلة الاحتكاك الدولي هي سلبيات المجموعة الحالية من اللاعبين التي يشرف على تدريبها استعدادًا لخوض التصفيات المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وقال غريب خلال حديثه بقناة "بيراميدز": "مشكلة المنتخب الأوليمبي هو نقص الخبرة، فجيله الحالي من اللاعبين لم يشارك في كأس العالم للشباب، وفقدوا فرصة الاحتكاك الدولي بمنافسات قوية".

وأضاف: "قوام المنتخب يتألف من مواليد 1997 حتى 99، وليس لديهم خبرات حقيقية على مستوى المنافسات العالمية، ونحن نعمل على معالجة ذلك بخوض عدد كبير من الوديات قبل التصفيات المؤهلة لأوليمبياد طوكيو".

وتابع: "لقد واجهنا السعودية ثم تونس والجزائر وبعدهم روسيا ، ونعمل على تنظيم مباراتين مع الإمارات ثم مواجهتين بأحد منتخبات إفريقيا، بخلاف ذلك فهناك محادثات من أجل تجهيز مباراة مع فرنسا أو ألمانيا، وسنخوض دورة ودية في شهر 6 مع ثلاث دول إفريقية".

وأتم: "لدينا مخطط قوي لعدد من المباريات الودية، بخلاف قوام جيد من اللاعبين المميزين، ولقد استعان المنتخب الأول بثلاثة من الأوليمبي خلال معسكره الأخير وهم صلاح محسن ومحمد ممدوح ومحمد صادق، وسيساهم ذلك في زيادة خبراتهم".

وأكد غريب إلى أن المكسيكي خافيير أجيري يراقب ثنائي المنتخب الأوليمبي "تابع التفاصيل".

يذكر أن المنتخب الأوليمبي تعادل أمام نظيره الروسي بهدف لكلًا منهما خلال اللقاء الذي أقيم الجمعة الماضي بموسكو، ضمن الاستعدادات للتصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 "تابع التفاصيل".