اللجنة التنسيقة تؤيد قرار الرئيس السوداني بحل الحكومة وتقليصها

أعلن أمس الأحد أعضاء اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار الوطني ترحيبهم بقرار الرئيس السوداني بحل الحكومة وتقليصها.



وقال بشارة جمعة أرور، عضو اللجنة في تصريحات صحفية، إن قرار الرئيس السوداني بحل الحكومة هو تجسيد لمفهوم الحوار الوطني وللتشاور لمعالجة أوضاع البلاد الاقتصادية وإعادة هيكلة الدولة، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).



من جانبه، قال عبود جابر عضو اللجنة إن قرار حل الحكومة قرار يصب في مصلحة الوطن.



كان الرئيس السوداني عمر البشير، قد أبلغ اللجنة، مساء الأحد، اعتزامه حل الحكومة كخطوة ضرورية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية التي واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية.



وأضاف البشير، خلال اجتماعه باللجنة مساء الأحد بالقصر الجمهوري، أن" الهدف من هذه الخطوة هو تشكيل حكومة فاعلة تستجيب لتطلعات الشعب السوداني في حياة كريمة وإعادة الأمل إليه"، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).



ويشمل حل الحكومة تخفيض الوزارات الاتحادية من 31 وزارة إلى 21 وزارة.