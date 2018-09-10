ديل بوترو يعترف بأحقية ديوكوفيتش بلقب أمريكا المفتوحة

اعترف لاعب التنس الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو بأحقية نظيره الصربي نوفاك ديوكوفيتش بالفوز بلقب بطولة أمريكا المفتوحة "فلاشينج ميدوز".

وجاءت تصريحات ديل بوترو عقب سقوطه ليلة أمس أمام ديوكوفيتش في نهائي البطولة الأمريكية.

وعقب سقوطه بنتيجة 6 / 3 و7 / 6 و(7 / 4) و6 / 3، أكد اللاعب الأرجنتيني أن منافسه الصربي تفوق عليه خلال المباراة التي استمرت لثلاث ساعات و15 دقيقة.

وقال ديل بوترو: "أنا حزين للغاية للخسارة اليوم، ولكن نوفاك كان يستحق الفوز بالكأس، لقد لعب مباراة كبيرة وبذكاء".

وأضاف اللاعب الأرجنتيني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء قائلا: "سنحت لي بعض الفرص خلال المجموعتين الثانية والثالثة، ولكنني كنت ألعب بكل قوة طوال الوقت وحاولت أن أفوز ببعض النقاط من خلال الضربات باليد اليمنى والضربات العكسية ولكنني لم أنجح في هذا لأن نوفاك كان دائما متواجدا هناك، لكي أكون صادقا استمررت في البكاء حتى الآن".

وأعرب دل بوترو، الفائز بلقب أمريكا المفتوحة في العام 2009، عن سعادته بما قدمه في نسخة العام الجاري من البطولة، مؤكدا على صعوبة الفوز بها لأنه، على حد قوله، كان عليه من أجل تحقيق ذلك أن يفوز في المراحل الحاسمة على ديوكوفيتش أو رافايل نادال أو روجيه فيدرر او على أكثر من واحد من هؤلاء اللاعبين المذكورين.

وتابع ديل بوترو قائلا: "الفوز بهذا النوع من البطولات هو تحدي كبير للغاية، ولكنني أعتقد أيضا أننا فخورون بأننا قريبون من هؤلاء الأساطير، طوال مسيرتي كنت أتعلم من نوفاك وروجر ورافا وأنا أراهم يفوزون بهذه البطولات بشكل مستمر".

وأكمل اللاعب الأرجنتيني قائلا: "إنه أمر مذهل، لا أشعر بالحزن لأنني لم أتمكن من الفوز بالمزيد من بطولات جراند سلام بسببهم، أنا مجرد فتى من هؤلاء المحظوظين الذين جاءوا في نفس فترتهم، وهذا أمر رائع".

ورغم الهزيمة، أصر ديل بوترو على إنه لن يستسلم وأنه سيظل يبحث عن لقب جديد في بطولات "جراند سلام"، واستطرد قائلا: "أنا لا أستسلم أبدا، لقد كافحت ضد إصاباتي، وصولي إلى النهائي مرة أخرى بعد تسع سنوات هو أمر مذهل".