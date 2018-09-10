رضوى الشربيني تكشف أسباب غيابها عن cbc سفرة

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كشفت الإعلامية رضوي الشربيني عن أسباب غيابها الحلقتين الماضين من برنامجها "هي وبس"، الذي يعرض على قناة cbc سفرة.

وكتبت رضوي عبر حسابها بموقع "تويتر"، أن سبب غيابها عن الحلقتين يكمن في ظروف مرضية تخص والدتها.

وأوضحت في تغريدتها: "فى الوقت اللى أنا طلبت إجازة يومين بس من الناس علشان أمى ظهرها اتكسر وداخلة تعمل عملية كبيرة بكره فى المستشفى".

ونفت الإعلامية الشابة، الأنباء التي تداولها البعض عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خطبتها، قائلة: "فى عز ما الناس طلعت على إشاعة خطوبة وجواز ملهاش أى مجال من الصحة، يعنى الناس بتقولى مبروك وًانا أمى فالمستشفى بتعمل عملية. كفاية أرجوكم".

يذكر أن الشائعات بدأت تلاحق رضوى الشربينى بعد توقف برنامجها لمدة يومين، ما دفع الكثيرين للاعتقاد انها تم خطبتها.