ساؤول يتطلع لتثبيت أقدامه مع منتخب إسبانيا

أكد اللاعب الإسباني ساؤول نجويز أنه لديه قناعة بأن منتخب بلاده يمر بحقبة جديدة، كما هو الحال بالنسبة له تماما، مؤكدا أنه لا يجب النظر إلى الماضي في اللحظة الراهنة.

وقال لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني: "لم يعد شيء يهم، عشت تجربة لا تنسى في المونديال الأول لي وقدمت ما استطعت تقديمه، في النهاية ما يتعين علي فعله هو العمل في فريقي، إذا قمت بهذا هناك بشكل جيد فإن كل الأمور الأخرى ستتحقق".

ولم يلعب ساؤول في المونديال الماضي ولو لدقيقة واحدة، ولكنه شارك يوم السبت الماضي ضمن التشكيلة الأساسية للمنتخب الإسباني أمام إنجلترا تحت قيادة المدير الفني الجديد للفريق، لويس انريكي.

وسجل اللاعب الإسباني الشاب في تلك المباراة هدفا كما قدم أداء رائعا، في المباراة التي انتهت بفوز إسبانيا على المنتخب الإنجليزي بنتيجة 2- 1 (طالع التفاصيل).

وأضاف نجويز قائلا: "لويس انريكي طالبني بأن أكون اللاعب الذي أنا عليه، أعمل كثيرا من أجل الفريق وأحاول أن أساعد بالتقدم نحو منطقة جزاء الخصم، اليوم تلقيت تعاطفا كبيرا، تأثرت بشكل أكبر بتعاطف عائلتي وأصدقائي، الآن حان وقت الاستمتاع واللعب في الوطن".

وتلتقي إسبانيا غدا الثلاثاء مع كرواتيا في مباراتها الثانية في بطولة دوري أمم أوروبا، وتقام المباراة في مدينة الشي الإسبانية بمقاطعة اليكانتي التي شهدت مولد ساؤول نجويز.

واستطرد اللاعب الإسباني قائلا: "العائلة كلها ستأتي، سأحاول الحصول على تذاكر دخول لجميع الأشخاص الذين طلبوا مني هذا، العودة للعب على ملعب مارتينز فاليرو هو أمر ذو طبيعة خاصة، لقد قمت بهذا عدة مرات ولكن لم يكن ذلك مع المنتخب، أتمنى أن أقوم بهذا يوما ما بقميص الشي".

ويحظى ساؤول نجويز بفرصة كبيرة حاليا لاستعادة أهميته ومكانته في المنتخب الإسباني بعد أن أصبح لاعبا أساسيا لا يرقى إليه أي شك مع أتلتيكو مدريد.

وتابع نجويز قائلا: "لا أعرف إذا كنت لاعبا أساسيا بالنسبة للمنتخب، خضت 11 مباراة فقط مع الفريق، أشعر بأهميتي في فريقي، أعمل من أجل صالح الفريق وهذا أمر أمتاز به".

وأشار نجم أتلتيكو مدريد إلى أهمية وسط ملعب المنتخب الكرواتي، وصيف بطل العالم، حيث قال: "كلنا نعرف مودريتش وراكتيتش، إنهما يظهران يوما تلو أخر مستواهما الكبير، ولكننا علينا أن نصب تركيزنا في اللعب الجماعي، إذا قمنا بالأمور على نحو جيد فيمكننا مواجهة أي أحد".

وفي الختام اعترف ساؤول بصعوبة تكرار النجاحات التي حققها المنتخب الإسباني في الماضي، وذلك بسبب اعتزال بعض من رموزه ولاعبيه الكبار.

واختتم قائلا: "تشافي وانيستا يشكلان جزءا من تاريخ منتخبنا، لقد جعلا منا الأفضل في العالم وأثبتا أنهما الأفضل، الآن جاء دور نوع أخر من اللاعبين، ولكن الفلسفة التي ارساها كلاهما كانت بمثابة قاعدة لفترة ذهبية وسيكون من الصعب تكرار ما قاما به".