وكيل «صحة القليوبية» يتفقد مستشفى صدر 23 يوليو

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تفقد الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اليوم الاثنين، مستشفى صدر 23 يوليو بحي المرج، حيث تابع أعمال التطوير بالمبنى، وحالة العيادات الخارجية والصيدليات والقسم الداخلي.

وشدد وكيل وزارة الصحة، على ضرورة تقديم أفضل خدمة صحية للمرضى، كما تفقد أيضا مطبخ المستشفى؛ للتأكد من جودة الطعام المقدم للمرضى بالمستشفى.

وخلال الجولة، عقد "الطباخ"، اجتماعا مع كل من مدير المستشفى ورؤساء الأقسام والأخصائيين والنواب ورؤساء فرق الجودة والسلامة والصحة المهنية ومكافحة العدوى؛ لمتابعة تطوير الأداء بالمستشفى لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.