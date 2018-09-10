الثنائى «دينا وغسان» في حفل طلاب فصل العود بمعهد الموسيقي

ينظم مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية، إشراف الدكتور عبد الوهاب السيد، حفلًا لطلاب فصل العود تدريب وإشراف ثنائي، العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف، في الثامنة مساء الجمعة المقبل علي مسرح معهد الموسيقي العربية.

يتضمن البرنامج باقة من أشهر أعمال عمالقة الموسيقى والعزف في مصر والوطن العربي منها «زوروني كل سنة مرة»، «طلعت يا محلى نورها»، «يا ورد على فل وياسمين» و«البنت الشلبية» لسيد درويش، «حاجة غريبة» لمنير مراد، «قلبي ومفتاحه» لفريد الأطرش، موسيقى سماعي بياتي لإبراهيم العريان، موسيقى «لونجا فرح» لرياض السنباطي، موسيقي لونجا نهاوند لممدوح الجبالي، يعزفها طلاب فصل العود؛ مينا، عمر، وائل، عادل، سارة، فاطمة، آية، نيفين وجمال.

أعلن الثنائي «دينا وغسان» عن اكتمال أعداد الدارسين من مختلف الأعمار من الجنسين في فصل العود قبل بدء الموسم الجديد، ويعود هذا الإقبال لإدارة دار الأوبرا المصرية الناجحة برئاسة الدكتور مجدي صابر التي تعمل جاهده على نشر الفنون الجادة والاهتمام بالنشء من البراعم الموهوبة الواعدة، ما يؤهلهم ليصبحوا فنانين ناجحين فى المستقبل.

يذكر أن الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبد الحميد، يعدا أول ثنائي عربي يعزفان على آلة عود واحدة، ودرسا الموسيقى منذ صغرهما كما أنهما يعملان كأساتذة في مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية.

وشارك الثنائي، فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان العود بتطوان المغرب، معهد الموسيقى بأسطنبول، مهرجان العود الدولي الذي أقيم تحت رعاية دار الأوبرا المصرية كما أقاما العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية والقاعات الهامه بمصر ونالا استحسان الجماهير والنقاد.