تركيا تقلب الطاولة على السويد في دوري الأمم الأوروبي

قلب منتخب تركيا الطاولة على مضيفه السويدي وفاز عليه 3 /2 اليوم الاثنين في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالمستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبي لكرة القدم.

وتقدم المنتخب السويدي بهدفين حملا توقيع إيزاك تيلين و فيكتور كلايسون في الدقيقتين 35 و49.

ولكن المنتخب التركي سجل انتفاضة مثيرة ورد بثلاثة أهداف، حيث أحرز هاكن تشان اوغلو الهدف الأول في الدقيقة 51 وتكفل إمري أكبابا بالهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 88 و90.

واقتسم المنتخب التركي ترتيب المجموعة الثانية بالمستوى الثاني مع روسيا بثلاث نقاط لكل منهما، وحلت السويد في المركز الثالث بلا رصيد من النقاط.