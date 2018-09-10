«العبادي» يصل إلى محافظة البصرة

وصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الاثنين، إلى محافظة البصرة على رأس وفد وزاري.

وشهدت محافظة البصرة، 450 كلم جنوب بغداد، خلال الفترة الماضية تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، إلا أن بعضها شهد مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين بعد تدخل القوات الأمنية.

وقررت السلطات العراقية ليلة السبت/الأحد، رفع إجراءات حظر التجوال في محافظة البصرة بعد استقرار الأوضاع الأمنية، وذكر شهود عيان أن الحياة الطبيعية عادت إلى شوارع البصرة وغابت مظاهر العنف وسط انتشار كبير للقوات العراقية.