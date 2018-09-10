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ضبط 59 كيلو لحوم فاسدة داخل مطعم شهير ومحل جزارة بالفيوم

المضبوطات
المضبوطات
الفيوم - مصطفى البنا:
نشر فى : الإثنين 10 سبتمبر 2018 - 6:22 ص | آخر تحديث : الإثنين 10 سبتمبر 2018 - 6:22 ص
تمكنت حملة من مديرية التموين بالفيوم من ضبط 59 كيلو من اللحوم والفراخ الفاسدة، الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد المطاعم الشهيرة بمدينة الفيوم ومحل جزارة بحي البارودية.

كانت عدة حملات قد شنتها مديرية التموين برئاسة المهندس عبد الفتاح شرف، وكيل المديرية، قد تمكنت من ضبط أحد محلات الجزارة ومديره المسئول «ك. ق» بناحية حي البارودية وبحوزته 19 كيلو لحوم جملي، أفاد تقرير الطب البيطري بفسادها وعدم صلاحيتها، وتحرر محضر برقم 1377 جنح أمن دولة طوارئ 2018، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كما تم ضبط 40 كيلو لحوم وحمام وفراخ بمطعم شهير، أفاد تقرير الطب البيطري بعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرر محضر برقم 16604 لسنه 2018 جنح أمن دولة طوارئ، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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