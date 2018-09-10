تقرير: الصين تنتهك حقوق الأقليات المسلمة بمساعدة الذكاء الاصطناعي

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، اليوم الاثنين، إن الصين تنفذ انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان ضد الأقليات العرقية المسلمة التي تعيش في إقليم شينجيانج في أقصى غرب البلاد، بمساعدة تكنولوجيات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.



وقالت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في الصين، صوفي ريتشاردسون، إن هذه الانتهاكات يتم تسهيلها عبر جمع كميات كبيرة من الحمض النووي وعينات الصوت وغيرها من البيانات، وهي موجودة "على نطاق غير مرئي في البلاد منذ عقود".



وتشير الأبحاث التي أجرتها الأمم المتحدة وآخرون إلى أن مئات الآلاف من المسلمين الأتراك - غالبيتهم من العرق الويغوري أو الكازاخستاني - يعيشون في مراكز احتجاز أو معسكرات لإعادة التثقيف السياسي أو ما يسمى بمراكز "مكافحة التطرف" في الإقليم، دون محاكمة أو تهمة جنائية.



وقال تقرير هيومان رايتس ووتش، الصادر اليوم الاثنين، إن المعتقلين في معسكرات إعادة التثقيف السياسي "مجبرون على قراءة الدعاية، وغناء الأغاني التي تمدح الرئيس شي جين بينج والحزب الشيوعي الصيني، ويتعلمون التحدث بلغة الماندرين. ومن يقاومون يعاقبون- وفي بعض الحالات- يعذبون".



ويستند التقرير الذي أجرته المنظمة، ومقرها نيويورك، إلى مقابلات تمت في الفترة بين مارس وأغسطس 2018 مع 58 شخصًا تضرروا من حملة حكومية أطلقت في عام 2014 لمواجهة "الإرهاب" في المنطقة.



ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من إجراء البحث في شينجيانج بأمان، بل اتصلت بمواطنين سابقين يقيمون حاليا في كندا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وكازاخستان وقيرغيزستان والنرويج وتركيا والولايات المتحدة.



كما يخضع المسلمون الأتراك الذين يعيشون خارج مراكز الاحتجاز لمراقبة مكثفة، بما في ذلك "جمع شامل إلزامي" للحمض النووي وعينات الصوت.