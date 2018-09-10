اتحاد الكرة يقترح إقامة السوبر المصري والسعودي بين الأهلي والهلال «ذهابا وعودة»

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قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه فوجئ ببيان الاتحاد السعودي لكرة القدم بإلغاء مباراة السوبر المصري السعودي بين فريقي الأهلي والهلال.

وصرح حسين عبر قناة بيراميدز: "أجندة الاتحاد الآسيوي مختلفة عن نظير الإفريقي، ومع محاولات للوصول إلى موعد آخر بخلاف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فوجئت ببيان الاتحاد السعودي بإلغاء اللقاء".

وأوضح: "رئيس اتحاد الكرة هاني أبوريدة وعد قبل السفر إلى أمريكا بأنه سيحاول مجددا البحث عن موعد جديد لمباراة الأهلي والهلال، ومتفائل أن تقام المباراة بين الناديين، وننتظر عودة أبو ريدة إلى مصر يوم الأربعاء المقبل".

وأكد رئيس لجنة المسابقات: "نتمنى إقامة المباراة في أي وقت، فمن الممكن أن تقام بنظام الذهاب والعودة مثل دوري أبطال إفريقيا، ولما لا؟!".

واختتم عامر حسين: "نحاول إراحة الأندية واستكمال بطولة الدوري، هناك ارتباطات والتزامات تفرض عليك (لن نضع رأسنا في الأرض) مثل البطولة العربية والتي اشتركت بها الأندية للاستفادة من المقابل المادي وتكوين علاقات خارجية".

وكان الاتحاد السعودي قد أعلن في وقت سابق عن إلغاء مباراة السوبر المصري السعودي بسبب عدم إتفاق الأطراف فى مصر علي مواعيد مناسبة لإقامة مباراتي السوبر لبطلا الدوري والكأس فى مصر والسعودية (طالع التفاصيل)