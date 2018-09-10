وفد من 14 دولة إفريقيا في زيارة إلى جامعة كفرالشيخ

التقى رئيس جامعة كفر الشيخ، د. ماجد القمري، الإثنين، بوفد من 14 دولة إفريقية ومسئولين من المركز الدولي المصري الزراعي التابع للعلاقات الخارجية بوزارة الزراعة، بالتعاون مع مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» جهة تمويلية للاستفادة من خبرات جامعة كفر الشيخ، وتعزيز سبل التعاون بمجال الاستزراع السمكي والزراعي.

وشملت الزيارة جولة بمعامل كلية علوم الثروة السمكية والمصايد، ومصنع تعبئة وحفظ وتغليف الأسماك، ووحدة معالجة المياة، وكذلك مصنع أعلاف الأسماك بالكلية، حيث عبر الزوار عن شدة إعجابهم بالتقنيات الموجودة بالجامعة وسعادتهم بنقل تلك الخبرات إلى بلادهم.

ومن جانبه، أكد «القمري»، استعداد الجامعة لتقديم كل وسائل الدعم والمساعدة العلمية والأكاديمية في شتى المجالات التي يمكن الاستفادة منها في تلك الدول لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بالمجال الحيواني والسمكي بإفريقيا.

ورحب رئيس الحامعة، بمشروع توقيع اتفاقيات عديدة مع الجهات العلمية والخدمية في تلك البلاد، مشيرا إلى وجود الكثير من الاتفاقيات الموجودة بالفعل مع عدد من دول إفريقيا، فضلاً عن تقديم الجامعة لعدد من المنح الدراسية للطلاب والباحثين الأفارقة.