تحرير 892 مخالفة مرورية في الحامول بكفر الشيخ

شنت إدارة مرور كفر الشيخ، بالتعاون مع مركز شرطة الحامول، اليوم الاثنين، حملة مرورية بمركز الحامول بحافظة كفر الشيخ، برئاسة العميد محمد الدفراوي مدير إدارة المرور، وبالتعاون مع قوات الأمن بمديرية الأمن تحت إشراف اللواء أحمد صالح مدير الأمن.

وأسفرت الحملة عن تحرير 892 مخالفة مرورية متنوعة، منها: عدم وجود طفاية حريق بالسيارة أثناء القيادة، وعدم استخدام حزام الأمان أثناء القيادة، والسرعة الزائدة أثناء القيادة، والقيادة بالطريق المخالف، وركن السيارة بأماكن مخالفة، واستخدام الموبايل أثناء القيادة، وعدد من المخالفات المتنوعة، وعدم وجود رخصة قيادة للسائق.

كما تمكنت القوة من ضبط 13 توكتوكا بدون لوحات معدنية، و7 موتوسيكلات بدون ترخيص. تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر.