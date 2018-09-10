قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التعليم في المرحلة الثانوية غير متوقف على التابلت، موضحًا أن التابلت هدفه توفير المادة التعليمية بشكل إلكتروني.



وأضاف وزير التعليم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساءdmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، أن الوزارة تتسلم أجهزة التابلت على مراحل بمعدل 200 ألف جهاز في كل مرحلة، متابعًا: «شركة في حجم سامسونج لا تستطيع إنتاج هذا الكم من التابلت في هذه المدة القصيرة وسيتم تسليم العدد الكامل في أول أكتوبر المقبل».



وأوضح أن المحتوى التعليمي متوفر في بنك المعرفة حاليًا، ويمكن الاستعانة به لحين توفير التابلت للطلاب، مشيرًا أن تكلفة توفير التابلت وتطوير البنية التحتية لمدارس الثانوي تمثل 5 أضعاف تكلفة تطوير النظام التعليمي للمراحل التعليمية الأولى.



وتابع: «بالرغم من التكلفة الكبيرة لتطوير التعليم في الصف الأول الثانوي، إلا أن الوزارة حريص على إنقاذ الطلاب من النظام القديم وترسيخ ثقافة الفهم والإدراك بدلًا من الحفظ والتلقين»، مشيرًا إلى التغيير الجوهري في نظام الامتحانات؛ لقياس مدى فهم الطلاب.