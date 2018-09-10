وزير التعليم: نركز على بناء شخصية الطفل وترسيخ ثقافة احترام الآخرين

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن النظام التعليمي الجديد يستهدف بناء الإنسان، وترسيخ ثقافة احترام الآخرين، والتعاون من خلال تعليم الأطفال كيفية التفكير ومبادئ العمل الجماعي.



وأضاف وزير التعليم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، أنه تم إلغاء الامتحانات في الـ4 سنوات الأولى من الدراسة، للتركيز على بناء شخصية الطفل، وتعزيز ثقافة الفهم بدلًا من الحفظ والتلقين، مشيرًا إلى الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.



وطالب أولياء الأمور بعدم شراء الكتب المزيفة على الإنترنت والمطبوعة، معقبًا: «يتم تسريب الكتب الدراسية بالرغم من وجودها حتى الآن في مطابع الوزارة، والكتب المزيفة هتدمر الأولاد، ومحتاجين ثقافة ووعي عالي من المجتمع لإنجاح المنظومة التعليمية الجديدة».



وأشار إلى تطوير البنية التحتية لجميع المدارس على مستوى الجمهورية؛ لتواكب المنظومة التعليمية الجديدة، وتلبي احتياجات الطلاب من خلال استخدام الإنترنت كوسيلة تعليمية؛ لفتح مجالات المعرفة العلمية، ودعم الفهم والإدراك لدي الطلاب.