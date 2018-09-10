عضو اتحاد الكرة: أبو ريدة صاحب فكرة التعاقد مع سلجادو

أكد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد، هو صاحب اقتراح التعاقد مع الإسباني ميشيل سلجادو، لاعب ريال مدريد الأسبق والمدرب الإضافي في جهاز المكسيكي، خافير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني.

وقال مجاهد في تصريحات إذاعية: « سلجادو اسم كبير في كرة القدم العالمية، وهاني أبو ريدة هو صاحب فكرة انضمامه إلى الجهاز الفني للفراعنة، كما أن تواجده في الجهاز الفني للمنتخب الوطني إضافة قوية».

وأوضح مجاهد أسباب التعاقد مع سلجادو قائلًا: «علاقة سلجادو مع أجيري قوية جدًا، وهذا من أسباب انضمامه إلى الجهاز الفني، كذلك علاقة سلجادو الجيدة مع أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والعديد من اللاعبين العالمين، إضافة إلى معايشته لنجوم كبار على أعلى مستوى طوال 12 عاما مع ريال مدريد، وهو ما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية».

وتابع عضو اتحاد الكرة: «عقد أجيري مع اتحاد الكرة يتضمن بندا يتيح له ضم فرد معاون له بالجهاز خلال فترات المعسكرات بموافقة اتحاد الكرة، وهو اختار سلجادو، ولا ننظر للمسميات فهو فرد معاون بالجهاز الفني».

الجدير بالذكر أن سلجادو، يتقاضى خمسة آلاف دولار مقابل كل فترة معسكر يقضيها مع المنتخب، ويتحمل تكلفتها اتحاد الكرة. (طالع التفاصيل).