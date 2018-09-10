إزالة 50 حالة تعدي بمركز العدوة في المنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز العدوة بالمنيا، 50 حالة تعدي بقرية صفانية منها 35 حالة إشغال طريق وإزالة 15 كشكا مخالفا وبدون تراخيص على مصرف المحيط، وذلك خلال حملة مكبرة نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع إدارة الإزالات والإشغالات.

وقال إبراهيم نصير، رئيس المركز، في تصريحات صحفية، إن حملات الإزالة تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، لإزالة كافة التعديات والإشغالات على حرم الطريق العام وتحقيق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين والمركبات.

وتواصل الوحدة المحلية جهودها في التصدي لأية تعديات على الأرض الزراعية أو أملاك دولة سواء بالبناء المخالف أو التبوير، وتُزيل أية حالة تعدي في المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.