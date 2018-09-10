قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم الانتهاء من إجراءات مشروع التعليم الجديد، سواء من خلال جاهزية المدارس أو الكتب الدراسية أو المناهج التعليمية التي تم تأليفها بالكامل، مشيرًا إلى انخفاض كثافات الفصول في بعض المدارس.



وأكد متحدث «التعليم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أمس الأحد، أنه تم التنسيق مع الشركات المنفذة للتابلت، وسيتم استلام 708 آلاف جهاز تباعًا خلال سبتمبر وأكتوبر.



وتابع: «الوزارة قد وضعت نظامًا تعليميًا جديدًا لمرحلة رياض أطفال والصف الأول الابتدائي، بينما عملت على ترميم وتطوير النظام القديم في المراحل التعليمية بداية من الصف الثاني الابتدائي وصولًا إلى الثانوية العامة».



وأضاف أن تغيير نظام الثانوية العامة لا يعتمد في قوامه على التابلت، موضحًا أن التابلت مجرد إجراء، والتغيير الحقيقي هو في أسلوب التقييم، الذي يهدف إلى إحلال المعرفة والفهم بدلًا من الحفظ والتلقين.



