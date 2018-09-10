«قنصوة» يستقبل مدير مكتبة الإسكندرية لتهنئته بمنصبه

استقبل محافظ الإسكندرية، د. عبد العزيز قنصوة، الإثنين، مدير مكتبة الإسكندرية، د. مصطفى الفقي، لتقديم التهنئة على توليه منصبه محافظا للثغر، وذلك بحضور أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، ود. هدي الميقاتي، نائب مدير مكتبة الإسكندرية، ود. شريف رياض، رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالمكتبة.

وقدم المحافظ، الشكر لمدير مكتبة الإسكندرية على تهنئته، مؤكدا أن مكتبة الإسكندرية هي منارة العلم للعالم كله، وهي علم من أعلام المحافظة.

وأضاف أن مكتبة الإسكندرية مؤسسة ثقافية وعلمية لها دور كبير على المستوى العالمي والعربي والإفريقي.

وأشاد «قنصوة» بالدور الثقافي التنويري الذي تضطلع به مكتبة الإسكندرية وإسهاماتها في بث القيم الحضارية الإيجابية.