دعت النيابة العامة السعودية اليوم الأحد الأجانب المقيمين على أراضيها الالتزام بكافة الأنظمة والتقاليد في المملكة، وذلك عقب انتشار مقطع فيديو متداول يظهر فيه أحد المصريين يتناول طعام الإفطار مع موظفة سعودية.



وقالت النيابة العامة السعودية، في بيان لها، نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: "يجب على المقيمين في المملكة الالتزام بكافة الأنظمة المرعية في المملكة ومراعاة قيم وتقاليد المجتمع السعودي".



وعلقت النيابة العامة، أمس الأحد، على مقطع فيديو متداول يظهر فيه وافد (مصري) يفطر مع موظفة (سعودية) ووصفته بـ"المسيء" في موقع استقبال لنزلاء إحدى الأجنحة الفندقية بمحافظة جدة (غرب) المملكة.



واعتقلت قوات الأمن السعودية أمس الأحد وافدا مصريا في مدينة جدة، بعد نشره مقطعا مسجلا له أثناء تناوله الإفطار مع سيدة سعودية في مقر عملهما بمكتب استقبال أحد الفنادق.



وكان الوافد ويدعى (بهاء) قد نشر مقطعا مسجلا له وهو يجلس بجوار سيدة منتقبة بمكتب استقبال أحد الفنادق، وهي تتناول الإفطار وتناوله إياه خلال حديثه قائلا: "تعالوا اتفضلوا معانا، قولوا بالهنا".



وقد أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، عبر حسابها على تويتر، أمس الأحد، أنها قامت بضبط الوافد بسبب ظهوره في مقطع الفيديو الذي وصفته بـ"المسيء"، كما أكدت على قيامها باستدعاء صاحب المنشأة.



وبحسب بيان للوزارة عبر موقعها، فإن ظهور الوافد مع السيدة في موقع استقبال النزلاء بأحد الأجنحة الفندقية بجدة ،يعد مخالفا لقوانين العمل في السعودية.



وأكدت الوزارة على أنه تم ضبط الوافد لارتكابه عدة مخالفات، وعمله في مهنة مقصورة على السعوديين، كما تم استدعاء صاحب المنشأة، التي جرى تصوير الشريط فيها لعدم التزام منشأته بالضوابط المكانية لعمل المرأة.



وأثار المقطعان اللذان نشرهما الوافد المصري جدلا واسعا بين المغردين السعوديين الذين دشنوا وسما بعنوان #مصري يفطر_مع سعودية، وشهد انتقادات حادة للوافد لكنه شهد أيضا مقارنات واسعة بين سلوك الوافد، والسياح السعوديين في زياراتهم إلى مصر ولبنان، التي انتقدها النشطاء.



أيضا وجه النشطاء انتقادات إلى السيدة التي ظهرت بالمقطع، وطالب عدد من النشطاء بإلقاء القبض عليها وتوجيه عقوبات لها، قائلين أنها "يجب أن تكون عبرة لمن يعتبر" على حد وصف النشطاء.