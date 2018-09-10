إنريكي : ميسي أحق بجائزة الأفضل من الثلاثي المرشح

تجاهل لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني، محمد صلاح نجم المنتخب الوطني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي لوكا مودريتش، بخصوص جائزة أفضل لاعب في العالم، مؤكدًا أن الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في العالم.

وكشف إنريكي عن رأيه في المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم " “ the best” المقدمة من الاتحاد الدولي "فيفا" خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة إسبانيا وكرواتيا: " بالنسبة لي ميسي هو الأفضل في العالم، فهو يتقدم بخطوة عن بقية اللاعبين".

ولم تضم القائمة التي أعلن عنها الاتحاد الدولي لجائزة أفضل لاعب في العالم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وضمت محمد صلاح، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي لوكا مودريتش . (طالع التفاصيل).