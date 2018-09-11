البيت الأبيض: «واشنطن» ملتزمة بعملية السلام «الإسرائيلية - الفلسطينية»

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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إن الولايات المتحدة ملتزمة بعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.

وأضافت ساندرز، "لقد كنا داءئما في الطليعة طوال العملية والحقيقة هى أننا نريد أن نرى السلام يتحقق، وسنواصل المضي قدما إلى الأمام".

جاءت تصريحات «ساندرز» بعدما أكدت الإدارة الأمريكية، اليوم الاثنين، إنه سيتم إغلاق مقر منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، في بيان إن السبب وراء اتخاذ هذا القرار هو أن منظمة التحرير الفلسطينية لم تتخذ خطوات باتجاه إجراء مفاوضات مباشرة وجادة مع إسرائيل.

وأضافت المتحدثة "على العكس، أدانت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية خطة سلام أمريكية حتى قبل أن تطلع عليها ورفضت الانخراط مع الولايات المتحدة".