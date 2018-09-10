الاتحاد السكندري يمنع مشاركة مانوتشو مع الصفاقسي التونسي

يقف الاتحاد السكندري عائق أمام مشاركة الإيفواري مانوتشو مع فريقه الجديد الصفاقسي التونسي، والذي إنضم إليه بنهاية أغسطس الماضي على الرغم من إمتلاكه عقد مع زعيم الثغر لثلاث سنوات.

وكان مانوتشو هرب من صفوف الاتحاد لعدم قيده بالقائمة المحلية ووضعه بقائمة الإنتظار لوجود أربع أجانب بخلافه، وعرضت إدارة زعيم الثغر على اللاعب إحضار عرض مالي جيد من أجل التخلي عنه، لكنه لجأ للحل الأسهل.

ولم يتمكن مسئولي الصفاقسي من قيد الإيفواري مانوتشو، بعد تقدم الاتحاد بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وعدم الموافقة على فسخ عقده، فيما يؤكد اللاعب أحقيته بالرحيل لعدم حصوله على حقوقه المالية لمدة شهرين متتاليين.

وذكرت صحيفة "الصباح" التونسية أن مانوتشو لن يشارك مع الصفاقسي خلال الفترة المقبلة، وأن هناك محاولات من إدارة ناديه الحالي بالحصول على تصريح من لجنة المنازعات بالفيفا، أو الوصول إلى حل ودي مع الاتحاد السكندري الذي يتمسك بحقوقه المالية.

وكان الناصر ناجح رئيس قطاع الكرة بالصفاقسي أكد على أحقية ناديه في قيد المهاجم الإيفواري، وأن الاتحاد السكندري يقوم بضغط إعلامي يسعى من خلاله على إضفاء عدم الشرعية على انضمام مانوتشو للفريق.