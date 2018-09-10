الكرملين: لا معلومات لدينا حول موعد العملية العسكرية بإدلب

نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن يكون لدى الكرملين معلومات حول ما إذا كان هناك اتفاق بين موسكو ودمشق على موعد العملية العسكرية في إدلب.

وردا على سؤال للصحفيين اليوم الاثنين بهذا الشأن، قال بيسكوف:"لا توجد مثل هذه المعلومات لدينا".

يُذكر أن أراضي محافظ إدلب في شمال غرب سوريا في الوقت الحاضر لا تخضع لسيطرة القوات الحكومية السورية، بل تخضع لسيطرة مسلحين من المعارضة المسلحة وكذلك لإرهابيين من عدد من المجموعات، على رأسها "جبهة النصرة"، تشن هجمات دورية على مواقع القوات السورية.