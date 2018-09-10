أعربت الدكتورة منن عبد المقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، عن شكرها لوزارة الصحة على استجابتها السريعة وإدراج العديد من المواد التي تدخل في تصنيع الـ«ستروكس» على جداول الممنوعات.



وقالت رئيس «الصحة النفسية»، خلال لقائها ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أمس الأحد، إن هناك لجان تفتيشية مُشكلة من مكافحة المخدرات والإدارة المركزية للصيدلة ومصانع الأدوية بالوزارة للتأكد من التزام الصيدليات بالجداول المقررة.



وأضافت أن الوزارة تجري بحثًا قوميًا كل عام لقياس نسبة إدمان وتعاطي المواد المخدرة بين الشعب المصري، موضحة أن نتيجة آخر بحث أفادت بوصول نسبة إدمان المخدرات بين المصريين إلى 3.9%، أي بين كل مائة شخص هناك 4 مدمنين، و9% نسبة التعاطي.



وتابعت: «نسبة الإدمان في المدارس المصرية كانت أقل من 1%، وذلك لكوننا نركز في حملاتنا التوعوية على المدارس، ومراكز الشباب»، معقبة: «نسبة الإدمان في المدارس بالخارج مرعبة».



