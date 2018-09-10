رحمة حسن تتبرأ من حساب منسوب لها على «فيسبوك»: «صفحة وهمية لا أعلم عنها شيئا»

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أكدت الفنانة رحمة حسن عبر حسابها الشخصي، أن هناك صفحة مزيفة عبر موقع "فيسبوك" تحمل اسمها موثقة بالعلامة الزرقاء، قائلة: «صفحة وهمية لا تعلم عنها شئ».
ونشرت «رحمة» عبر «إنستجرام"، صورة لصفحتها الجديدة على موقع «فيس بوك»، وعلقت «دي صفحتي الحقيقية على «الفيس بوك» والرابط في السيرة الذاتية».
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Again its not me it’s fake page. هذة الصفحة مزيفة ولا اعلم عنها شيء
A post shared by رحمه حسن Rahma Hassan haddad (@rahmahassanhaddad_) on Sep 10, 2018 at 6:27am PDT
Again its not me it’s fake page. هذة الصفحة مزيفة ولا اعلم عنها شيء
A post shared by رحمه حسن Rahma Hassan haddad (@rahmahassanhaddad_) on Sep 10, 2018 at 6:27am PDT
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دي صفحتي الوحيدة علي فيسبوك و اللينك موجود فوق في البايو 👆🏻this my real page on Facebook and the link in the bio
A post shared by رحمه حسن Rahma Hassan haddad (@rahmahassanhaddad_) on Sep 10, 2018 at 9:19am PDT
دي صفحتي الوحيدة علي فيسبوك و اللينك موجود فوق في البايو 👆🏻this my real page on Facebook and the link in the bio
A post shared by رحمه حسن Rahma Hassan haddad (@rahmahassanhaddad_) on Sep 10, 2018 at 9:19am PDT