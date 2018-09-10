رحمة حسن تتبرأ من حساب منسوب لها على «فيسبوك»: «صفحة وهمية لا أعلم عنها شيئا»

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أكدت الفنانة رحمة حسن عبر حسابها الشخصي، أن هناك صفحة مزيفة عبر موقع "فيسبوك" تحمل اسمها موثقة بالعلامة الزرقاء، قائلة: «صفحة وهمية لا تعلم عنها شئ».

ونشرت «رحمة» عبر «إنستجرام"، صورة لصفحتها الجديدة على موقع «فيس بوك»، وعلقت «دي صفحتي الحقيقية على «الفيس بوك» والرابط في السيرة الذاتية».