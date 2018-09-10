وكيل «صحة السويس» يتفقد المستشفى العام لمتابعة سير العمل ووجود النوباتجيات

تفقد الدكتور لبيب محمد كمال وكيل وزارة الصحة بالسويس، مستشفى السويس العام؛ لمتابعة سير العمل والتأكد من وجود النوباتجيات.

حيث بدأ الجولة بزيارة قسم الحضانات للتأكد من تجهيزه واستعداده لاستقبال الأطفال المبتسرين في أي وقت، وكان في استقباله الدكتورة نورهان يسري نائب أطفال، والدكتور محمد سليمان أخصائي أطفال، وشيماء أحمد مشرفة التمريض.

وتابع الزيارة بالمرور على قسم العظام والمسالك والجراحة الداخلي، ثم قسم النساء والولادة، حيث استقبله فريق الأطباء الدكتور محمد فتحي، والدكتور كريم عبدالباري، والدكتورة تسنيم أشرف، وقدرية السيد مشرفة التمريض.

وتأكد وكيل وزارة الصحة من وجود المستلزمات والأدوية المطلوبة وبالكميات الكافية، ثم واصل الجولة بتفقد طوارئ الجراحة والعظام، وتأكد من تواجد الأطباء والتمريض والمدير الإداري للطوارئ.

كما قام «لبيب» بزيارة بنك الدم للتأكد من وجود جميع الفصائل وكميات مناسبة، ثم قام بالمرور على قسم الغسيل الكلوي والاطمئنان على توافر المستلزمات والأدوية، ثم قسم العناية المركزة، حيث استقبله عمرو رجب نائب مقيم عناية مركزة، واطمئن على الحالات وتوافر الأدوية والمستلزمات.

وبعد انتهاء الزيارة مباشرة، تم تحويل جميع المتغيبين عن نوباتجيات اليوم من الأطباء والتمريض، للشئون القانونية والتحقيق معهم.