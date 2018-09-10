قالت رندا فارس، منسق برامج السكان والتطوع بوزارة التضامن الاجتماعي، إن مشروع «2 كفاية» الذي أطلقته الوزارة لمحاربة الزيادة السكانية، تأتي تحت مظلة برنامج الدعم المالي المشروط «تكافل».



وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أمس الأحد، أن المشروع يستهدف مليون و148 ألف سيدة، لديهن من طفل إلى 3 أطفال، في 10 محافظات، بها أكبر قاعدة مستفيدة من برنامج «تكافل»، وتعد الأكثر فقرًا وإنجابًا.



وتابعت أن المشروع يضم مجموعة حملات توعوية منها ما هو مباشر داخل القرى، معقبة: «نستهدف 2257 قرية من خلال حملات طرق الأبواب، لتوعية الأسر المستهدفة بمخاطر الزيادة السكانية».



وأوضحت أن الاتصال المباشر مع الأسر يلعب دورًا هامًا في التوعية خاصة في الصعيد والمناطق المترامية، مشيرة إلى اشتراك 100 متطوع بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.



