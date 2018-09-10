«القاهرة» تشن حملات رفع الإشغالات والباعة الجائلين لتسيير الحركة المرورية

وجه محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، شرطة المرافق ورؤساء الأحياء، بضرورة التواجد الدائم بالشارع لمراقبته ومتابعته بصفة دورية، مع رفع كافة الاشغالات أمام المحلات والمقاهي وإزالة تجمعات الباعة الجائلين التي تتسبب في إعاقة المرور واستمرار إزالة الأكشاك المخالفة وغير المرخصة وعدم السماح قطعياً بوجود أي مخالفات جديدة والتصدي لها في المهد وإعادة الانضباط للشارع بتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما جه المحافظ، بضرورة القضاء على الأسواق العشوائية بكافة الأحياء، ورفع جميع الإشغالات من الطرق العامة، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة حفاظاً على أرواحهم، وفتح الشوارع المغلقة لتسيير حركة المرور منعًا للتكدس وتحقيق السيولة المرورية المنشودة بالشوارع والمحاور الرئيسية.

وقامت شرطة المرافق، اليوم الاثنين، بإشراف مدير إدارة شرطة المرافق اللواء هشام أبو النصر، بحملات في مختلف أحياء القاهرة أسفرت عن 663 إزالة إدارية، وتحرير 85 محضر إشغال طريق، و31 محضر إدارة بدون ترخيص، و31 محضر تلوث بيئي، و37 محضر بائع متجول، ورفع 21 عربة يد وتروسيكل لبيع الخضار وفاترينات وعربات كارو وتاندات ولافتات إعلانية.

وشملت الحملة في المنطقة الشرقية: أحياء مصر الجديدة بمناطق الكوربة، وميدان روكسي، والشوارع والميادين الرئيسية، وعين شمس بشوارع إبراهيم عبدالرازق ومنشية التحرير وحي المرج بشوارع الترعة التوفيقية والمركز الاجتماعي، وأسفرت عن إزالة الإشغالات أمام المقاهي والمحال، وتحرير محاضر إشغال الطريق وتلوث البيئة اللازمة ومراجعة تراخيص المحال وتحرير محاضر الإدارة بدون ترخيص للمخالفين، كما تم عمل 35 حالة إزالة إدارية، وتحرير 4 محاضر إشغال طريق، وتحرير 4 محاضر بائع متجول بحي السلام أول.

أما في المنطقة الغربية شملت الحملة حي الموسكي وشوارع الأزهر والعتبة ومنطقة المسارح والشوارع الرئيسية، وأسفرت عن رفع 65 حالة إزالة إدارية، وتحرير 15 محضر بائع متجول، بالإضافة إلى عدة حملات بأحياء السيدة زينب والأزبكية وعابدين.

وشملت الحملات في المنطقة الشمالية، أحياء الزيتون خاصة في الشوارع الرئيسية ومحطات المترو وبولاق أبو العلا، وفي المنطقة الجنوبية شنت شرطة المرافق حملات بحيي 15 مايو والخليفة والمقطم، لإزالة الإشغالات ومراجعة الترخيص.