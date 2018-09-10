حملات أمنية لمواجهة الخارجين عن القانون في البحر الأحمر والسويس

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• ضبط 7 قضايا مخدرات وتنفيذ 43 حكما قضائيا بالبحر الأحمر.. ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما 60 تذكرة لمخدر الهيروين بالسويس



شن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم مدير الأمن العام، بالاشتراك مع أمن البحر الأحمر والسويس، عدة حملات بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة بالبحر الأحمر وحي الأربعين بالسويس؛ لمواجهة كافة صور الخروج عن القانون والإخلال بالأمن العام وإجهاض أي محاولات من شأنها زعزعة الأمن.

أسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 7 قضايا مخدرات بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة بالبحر الأحمر، ضبط خلالها (240 جراما لمخدر الحشيش - 25 جرام أستروكس - 94 قرصا مخدرا).

كما تم ضبط شخصين وبحوزتهما دراجة نارية مبلغ بسرقتها، وتنفيذ 43 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 3 قطع سلاح أبيض، و20 مخالفة مرورية متنوعة، و40 مخالفة مرافق متنوعة، و27 قضية آداب ومحال عامة، و15 قضية تموينية متنوعة، و11 قضية أموال عامة متنوعة.

كما تمكنت الحملة -التي استهدفت حي الأربعين بمديرية أمن السويس- من ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما 60 تذكرة لمخدر الهيروين، وضبط مسجل خطر وبحوزته (بندقية خرطوش عيار 12مم - 4 طلقات خرطوش من ذات العيار - لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 3 كيلو - 300 قرص مخدر).

كما تم تأمين رفع وإزالة الإشغالات والتعديات على الطرق والميادين بالمنطقة وفتح الشوارع المغلقة لوجود الباعة الجائلين بها.

فضلا عن تكثيف مروري بشوارع وميدان الأربعين لضبط الحركة المرورية وفحص مستقلي السيارات والدراجات النارية والكشف الجنائي عنهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.