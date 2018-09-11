مجلس الأهلي يعتمد تعديل 31 بندا فى مشروع اللائحة الخاصة بالنادي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه الذي جرى مساء اليوم، الاثنين، اعتبار الجلسة ممتدة على أن تسكتمل يوم الخميس القادم، لاعتماد الصورة النهائية لمشروع لائحة النظام الأساسي،

كما قرر المجلس اعتماد تعديل 31 بندًا من بنود مشروع اللائحة وفقًا لمقترحات الأعضاء، بعدما تلقّت اللجنة المركزية لمشروع اللائحة أكثر من 3 آلاف مقترح تم مراجعتها ومناقشتها جميعًا، واستقر المجلس في النهاية على اعتماد تعديل 31 بندًا بعد مراجعتها من الناحية القانونية، ووفقًا للميثاق الأولمبي على أن تتولى لجنة الصياغة والقانون مباشرة عملها في صياغة هذه البنود حتى صباح يوم الخميس المقبل لحين اعتماد اللائحة في صورتها النهائية، بعد مراجعتها وتدقيقها لغويًا، لطرحها على أعضاء الأهلي قبل تصويت الجمعية العمومية غير العادية على مشروع اللائحة يوم الـ28 من سبتمبر،



كما قرر المجلس تكليف العامري فاروق، نائب رئيس النادي، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى غينيا صباح غدٍ، الثلاثاء، على متن طائرة خاصة استعدادًا لمواجهة فريق هورويا الغيني، يوم الجمعة القادم، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كما وافق مجلس الإدارة على سفر حسام غالي، منسق كرة القدم، ومحمد فضل مدير إدارة التعاقدات، وأمير توفيق، مدير إدارة التسويق، إلى إسبانيا، في الفترة من الـ23 وحتى الـ25 من سبتمبر الحالي، لحضور مؤتمر خاص بـ”صناعة” كرة القدم، يعد الأكبر على مستوى العالم، ويحاضر فيه نخبة من المتخصصين في هذا المجال، لانتقاء ما يتوافق مع الأهلي، في إطار سعي مجلس الإدارة لمواكبة أحدث النظم العلمية المتعلقة بصناعة كرة القدم.

كما قرر المجلس اعتماد بيع لاعب الفريق الأول لكرة القدم الجنوب إفريقي، بكاماني ماهالمبي.

وفيما يتعلق بالنشاط الرياضي، وافق المجلي على إقامة معسكر إعداد لفريق كرة اليد سيدات في الإسماعيلية في الفترة من 7 وحتى 14 أمن كتوبر المقبل استعدادًا للبطولة العربية، المقرر إقامتها في الإسكندرية في الفترة من الـ15 وحتى الـ25 من أكتوبر المقبل.

كما اعتمد المجلس الموافقة على إعارة إنجي عادل، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة للسيدات، إلى نادي هليوبليس في الموسم الحالي 2018-2019.

وأقر المجلس بدءَ نشاط ذوي الاحتياجات الخاصة في العديد من الألعاب الرياضية في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، أسوةً بفرعي النادي بمدينة نصر والشيخ زايد، وذلك نزولا على رغبة العديد من الأعضاء، في ظل سياسة المجلس بالاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ووفقًا لبرنامج عائلة الأهلي الذي يولي رعاية خاصة لذوي الأحتياجات.