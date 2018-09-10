مدرب شباب اليد: أداء المنتخب يرتفع تدريجيا مع مباريات أمم إفريقيا

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أعرب طارق محروس المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد للشباب عن سعادته بتحقيق الفوز الثالث على التوالي في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مدينة مراكش المغربية، وذلك بعد الفوز اليوم الإثنين على أنجولا ٢٩-١٧ ضمن مباريات الجولة الثالثة. " تابع التفاصيل "

وأكد محروس أن المستوى الفني للاعبي المنتخب يرتفع تدريجيًا من مباراة لأخرى حتى يصل لقمة معدلاته في آخر مباراة بالبطولة أمام تونس.

وأشار محروس إلى أن البطولة الحالية تشهد تطورا ملحوظا في مستوى عدد من المنتخبات ومنها المنتخب المغربي صاحب الضيافة والذي نجح في التعادل مع الحزائر بعد مباراة قوية.

وأكد محروس أن اللاعبين والجهاز الفني وكل أعضاء البعثة لديهم تركيز كبير من أجل العودة إلى القاهرة بكأس البطولة.

ويتأهل المنتخبات الأربعة الأوائل إلى بطولة كأس العالم في إسبانيا العام المقبل.

وتضم بعثة المنتخب الوطنى للشباب : عمرو فتحي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة، علاء السيد مدير المنتخبات الوطنية، طارق محروس المدير الفني للمنتخب، هاني الفخراني مدربا مساعدا، محمد سليمان مدير اداري و محلل فني، أبو بكر صلاح الدين مدربا لحراس المرمى - دكتور عمرو عصام اخصائي علاج طبيعي.

وفيما يخص قائمة اللاعبين، فقد جاءت كالتالي: عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حميد - خالد عصام - عبد العزيز ايهاب - شهاب عبد الله - خالد وليد - أحمد كمال - سيف الدرع - أحمد راضي - أحمد هشام - محسن رمضان - حازم ممدوح - عمر سامي - عمر خالد - أحمد هاني - حسن احمد - محمد زين.