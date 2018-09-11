أعلنت مجموعة إعلام المصريين، عن تفعيل شراكتها الأكبر في عام 2018، وذلك بعدما تمكنت من إنهاء الاتفاق وشراء الحصة الحاكمة بنسبة 51% من أسهم مجموعة المستقبل القابضة للإعلام والاتصالات.

وأكدت "إعلام المصريين"، أن هذه الشراكة تهدف إلى توحيد الجهود المبذولة من أجل تقديم خدمات إعلامية مميزة في السوق المصري والعربي، وهو الأمر الذي جاء التحضير له على عدة مراحل من المجموعتين في إطار هيكلة جديدة لينتج عنها كيان أكبر يستفيد منه المصريون وكافة متلقى الخدمات الإعلامية في المنطقة العربية.

وقال المنتج تامر مرسى رئيس مجلس إدارة مجموعتي إعلام المصريين والمستقبل القابضة للإعلام، أن هذه الخطوة جاءت في إطار سعي المجموعة لتقديم كل ما هو مميز للسوق المصري والعربي من خلال كيان قوي تجتمع فيه مقومات النجاح وكذا تقديم خدمات أفضل وأكثر تميزا، وأن هذه الشراكة تأتي في إطار السعي من أجل تنظيم السوق، والتي طالما نادى به الجميع على مدار السنوات الماضية.

وأكد تامر مرسي بأن المجموعة ستبقى على كافة الإدارات والعاملين بمجموعة المستقبل والالتزامات القائمة للمجموعة.

من جانبه رحب محمد الأمين بانضمامه لمجلس إدارة إعلام المصريين للخدمات الإعلامية.

يذكر أن مجموعة إعلام المصريين هي المالكة لشبكة قنوات أون وشبكة قنوات الحياة وتدير شبكة راديو النيل، وبعد شراء النسبة الحاكمة في شركة المستقبل تصبح المالكة لقنوات cbc أيضا.