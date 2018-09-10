ضابط يعيد طفلة «تائهة» إلى أسرتها بالجيزة

أعاد ضابط بمرور الجيزة طفلة تائهة إلى أسرتها عقب العثور عليها بميدان الجيزة،البداية أثناء تواجد ضابط برتبة رائد بخدمته بميدان الجيزة، عثر على طفلة تائهة تدعى "حبيبة. ك"، تبلغ من العمر 4 سنوات، وأفادته بأنها حضرت اليوم رفقة والدتها من محافظة الفيوم لشراء بعض المتطلبات إلا أنها بسبب الزحام لم تجدها.

اصطحب الضابط الطفلة، وبحث عن والدتها بالمنطقة وتوجه بها لقسم شرطة الجيزة حتى حضرت والدة الطفلة "سهام. ت"، 30 سنة، وتعرفت عليها، وأوضحت أنها فقدتها حال تواجدها بميدان الجيزة وتم تسليمها الطفلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وقدمت آلام الشكر لرجال الشرطة.