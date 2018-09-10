بدء اختبارات القبول بكلية تمريض جامعة الفيوم

أعلنت كلية التمريض بجامعة الفيوم عن قيام كلية التمريض اليوم بالبدء في إجراءات امتحان القبول للطلاب المرشحين من قبل مكاتب تنسيق الثانوية العامة للقبول بالكلية.



وأكد الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن اختبارات القبول تعقد بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وبداية التنسيق، ويتم التقديم من خلال الاختبارات الموحدة لكليات التمريض بالجامعات المصرية واجتياز الشروط والاختبارات الخاصة بالكلية، ويقوم الطالب بسداد مصاريف تأدية الاختبارات المقررة، ويسلم الطالب الإيصال وبطاقة الترشيح إلى قسم شئون تعليم ويتسلم الطالب كتيب الاختبارات والذي يشتمل على مواعيد إجراء الاختبارات، موضحًا أن به بعض الأمثلة للاختبارات المختلفة للتدريب على حلها.



وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن الاختبارات تشتمل على اللغة الإنجليزية، المقابلة الشخصية، اختبار الاستعداد العقلي، اختبار السمات الشخصية، ويؤدى الطالب الاختبارات متتالية بشرط اجتياز كل اختبار على حده ويتم تصحيح الاختبارات وتعلن النتيجة فور الانتهاء من التصحيح، وقبل أداء الاختبار الذي يليه، وفي حالة عدم اجتياز الطالب لأي من الامتحانات يعد راسبًا، ويتم رد أوراقه لمكتب التنسيق لإعادة ترشيحه طبقا لرغباته.



وأوضح «عطا الله» بأنه في حالة اجتياز الطالب للمقابلة الشخصية يؤدي اختبار الكشف الطبي واللياقة البدنية، ويتم اعتبار الطالب لائقا طبيا من المتقدمين، ويتم قيده بالكلية بشكل نهائي ويقوم بسداد المصروفات الدراسية والتسجيل واستكمال باقي الإجراءات.