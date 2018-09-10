وزير خارجية إيطاليا في بنغازي للقاء «حفتر»

وصل وزير خارجية إيطاليا، إنزو مورافو ميلانيزي، إلى مدينة بنغازي الليبية، اليوم الاثنين، ليعقد لقاء مع قائد الجيش الوطنى الليبي، المشير خليفة حفتر.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن: "اللقاء سيركز على إجراء حوار سياسي شامل مع جميع الأطراف، برعاية المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، من أجل الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا".

وذكرت الوزارة أن زيارة "ميلانيزي" تهدف إلى دعم الحوار السياسي وعملية المصالحة الوطنية التي أطلقتها الأمم المتحدة، فضلا عن دعم عملية سياسية شاملة، قبيل إجراء الانتخابات نهاية العام، وفقا لوكالة "أنسا" الإيطالية.

ومن المقرر أن يناقش "ميلانيزي" أهداف المؤتمر الدولي، المقرر أن تستضيفه إيطاليا في شهر نوفمبر المقبل، لمناقشة الأزمة الليبية، وتسعى إيطاليا من خلال المؤتمر إلى "دعم تحقيق الاستقرار والسلام، وجمع الأطراف الداخلية والخارجية المهتمين بتحقيق تقدم إيجابي في ليبيا، وتمكين الليبيين من التعبير عن آرائهم"، بحسب ما صرح "ميلانيزي" في وقت سابق.