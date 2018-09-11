البيت الأبيض: زعيم كوريا الشمالية يسعى لعقد لقاء ثان مع ترامب

كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تلقى خطابًا من زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، جاء فيه أن الأخير يسعى لعقد قمة ثانية.

ووصفت ساندرز الخطاب - في تصريحات للصحفيين نقلتها شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الإثنين - بـ"الودي" و"الإيجابي"، مشددة على أن البيت الأبيض يرغب في عقد هذا الاجتماع، لافتة إلى أن العرض العسكري، الذي أقيم في العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج بمناسبة مرور 70 عامًا على تأسيس البلاد والذي خلى من استعراض للقذائف النووية، كان بمثابة مؤشرًا يدل على إحراز تقدمًا فيما يتعلق بالمحادثات بين الزعيمين بشأن نزع السلاح النووي.

فيما لم تتضمن تصريحاتها أي إشارة تتعلق بأين أو متى سيحدث لقاء ثاني بين الزعيمين.