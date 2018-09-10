اليويفا يعاقب مرسيليا بخوض مباراة بدون جمهور

عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الاثنين نادي اولمبيك مرسيليا الفرنسي بخوض مباراته أمام اينتراخت فرانكفورت الألماني في الدوري الأوروبي بدون جمهور، في أعقاب الحوادث الكثيرة التي وقعت في العديد من المباريات الموسم الماضي بما في ذلك نهائي الدوري الأوروبي في ليون.

ويخو مرسيليا مباراتين بدون جمهور ولكن المباراة الثانية ستكون مع إيقاف التنفيذ لعامين، بحسب بيان اليويفا.

وجاءت هذا القرار ضمن العديد من العقوبات التي فرضت على مرسيليا من قبل لجنة الاستئناف باليويفا، التي صدقت بشكل جزئي على العقوبات التي تم تطبيقها في يوليو الماضي.

ويلتقي مرسيليا مع فرانكفورت في دور المجموعات للدوري الأوروبي في 20 سبتمبر الجاري.

كما سيضطر مرسيليا لإغلاق مدرجاته بشكل جزئي أمام الجماهير خلال المباراتين أمام لاتسيو الإيطالي وابولون ليماسول القبرصي في الدوري الأوروبي، بجانب الغلق الجزئي للمدرجات في مباراتين اخريين مع إيقاف التنفيذ، ويتعلق الإغلاق بالمدرجين الشمالي والجنوبي لملعب الفريق.

كما تعرض مرسيليا لغرامة مالية قدرها 100 الف يورو (116 الف دولار) مع الزام النادي بالتواصل مع اولمبيك ليون في غضون 30 يوما لإصلاح الأضرار التي تسبب فيها جماهير الفريق خلال المباراة أمام اتلتيكو مدريد الإسباني في ليون في نهائي الدوري الأوروبي في 16 مايو الماضي.

وجاءت هذه العقوبات في أعقاب الاستئناف الذي تقدم به مرسيليا ضد عقوبة حرمانه لمدة عام من المشاركة في البطولات الأوروبية بجانب عقوبات أخرى فرضتها لجنة الأخلاق والانضباط باليويفا في 19 يوليو الماضي.