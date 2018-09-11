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«أمن الدولة العليا» تجدد حبس شادي الغزالي حرب 15 يوما

الدكتور شادي الغزالي حرب
الدكتور شادي الغزالي حرب
كتب - محمد فرج:
نشر فى : الإثنين 10 سبتمبر 2018 - 11:24 م | آخر تحديث : الإثنين 10 سبتمبر 2018 - 11:24 م

قررت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، تجديد حبس شادي الغزالي حرب، القيادي السابق بحزب الدستور، 15 يومًا، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

ووجهت النيابة للمتهم، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.‏


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