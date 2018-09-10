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جلسة تحفيزية من جروس للاعبي الزمالك

تصوير:أحمد عبد الجواد
تصوير:أحمد عبد الجواد
عبدالرحمن الهواري
نشر فى : الإثنين 10 سبتمبر 2018 - 7:09 م | آخر تحديث : الإثنين 10 سبتمبر 2018 - 7:09 م

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، جلسة تحفيزية للاعبين وذلك قبل انطلاق مران اليوم، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش يوم الخميس المقبل ضمن الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وأكد جروس على أهمية تحقيق الفوز خلال مواجهة الزمالك المقبلة أمام الطلائع، وأنه لا بديل عن الفوز من أجل مواصلة مشوار الأبيض نحو صدارة الدوري الممتاز.

وأشاد جروس بالتزام اللاعبين، وطالبهم بمواصلة ذلك وأنه يثق في قدرات الجميع على تحقيق الفوز بالمباراة المقبل، وفي المقابل أكد اللاعبون أنهم سيبذلون أقصى ما لديهم من أجل مواصلة الانتصارات.

وقد أدى فريق الزمالك تدريبات تأهيلية وفنية مع تواجد الإنجليزي كونلي أودي إخصائي تطوير اللاعبين بالجهاز الفني "تابع التفاصيل".

 


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