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شباب مصر يحققون الفوز الثالث بأمم إفريقيا لليد

علي البحيري
نشر فى : الإثنين 10 سبتمبر 2018 - 10:16 م | آخر تحديث : الإثنين 10 سبتمبر 2018 - 10:26 م

فاز المنتخب الوطني لشباب كرة اليد "مواليد 98" بقيادة طارق محروس المدير الفني، على نظيره الأنجولي بنتيجة 29-17، في إطار الجولة الثالثة من منافسات كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليًا بمدينة مراكش المغربية.

وكان الشوط الأول قد إنتهى بتقدم المنتخب الوطني بنتيجة (15-14)، قبل أن يتسع الفارق خلال أحداث الشوط الثاني.

وبهذا الفوز، حقق  شباب "الفراعنة" الفوز في الجولتين الأولى والثانية أمام كل من، نيجيريا بنتيجة (39-27)، وغينيا بنتيجة (47-21).

ومن المقرر، أن يحصل المنتخب على راحة غدًا الثلاثاء، على أن يواجه نظيره المغربي الأربعاء في الجولة الرابعة من البطولة القارية.

وتضم بعثة منتخب الشباب : عمرو فتحي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسًا للبعثة، علاء السيد مدير المنتخبات الوطنية، طارق محروس المدير الفني للمنتخب، هاني الفخراني مدربًا مساعدًا، محمد سليمان مدير اداري و محلل فني، أبو بكر صلاح الدين مدرب لحراس المرمى - عمرو عصام اخصائي علاج طبيعي، واللاعبون : عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حميد - خالد عصام - عبد العزيز ايهاب - شهاب عبد الله - خالد وليد - أحمد كمال - سيف الدرع - أحمد راضي - أحمد هشام - محسن رمضان - حازم ممدوح - عمر سامي - عمر خالد - أحمد هاني - حسن احمد - محمد زين.

 


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