«المرور» تبدأ تطبيق منع سيارات النقل الثقيل من السير على الدائرى

• مصدر: حملات مرورية وكاميرات مراقبة لتنفيذ القرار.. وعقوبة المخالفين سحب التراخيص والغرامة المالية

بدأت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء عصام شادى، اليوم، تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن منع سير سيارات النقل على الطريق الدائرى فى الفترة من 6 صباحا وحتى 12 مساء، والسماح لها بالسير فى باقى الأوقات، وذلك بالتزامن مع افتتاح الدائرى الإقليمى.

وقال مصدر أمنى بالإدارة العامة للمرور: إن الطريق الدائرى الإقليمى الذى يبلغ طوله نحو 410 كيلومترات ويربط بين 5 محافظات وهى «القاهرة والجيزة والمنوفية والبحيرة والقليوبية»، بدأ تشغيله من وزارة النقل بشكل كامل، مضيفا: أنه بالتزامن مع تشغيل الطريق، أصدر مجلس الوزراء قرارا بمنع سير سيارات النقل على الدائرى منذ الـ6 صباحا وحتى الـ12 مساء للسيارات التى تزيد حمولاتها عن 4 أطنان.

وأضاف المصدر: أنه يسمح بالسيارات النقل التى تقل حمولاتها عن 4 أطنان بالسير على الطريق الدائرى فى جميع الأوقات ومنع السيارات الكبيرة من السير فى الأوقات الموضحة، مشيرا إلى أن لجان الإدارة العامة للمرور ستنتشر على الطريق الدائرى لتطبيق القرار بكل حسم.

وأشار، إلى أن تحويل السيارات النقل التى تزيد حمولاتها عن 4 أطنان من الطريق الدائرى للطريق الإقليمى سيأتى بثمار كبيرة عبر خلق متنفس للطريق الدائرى ومنع الزحام على الطرق المهمة وتفادى الحوادث والمشكلات التى كان يتسبب فيها سائقو السيارات النقل على الطريق الدائرى.

ولفت، إلى أن الإدارة العامة للمرور نشرت الخدمات الأمنية والحملات المرورية المستمرة بصفة يومية لتنفيذ القرار، مع مراقبة الطريق الدائرى بالكاميرات التى تسجل المخالفات الخاصة بالطريق بأرقام ولوحات السيارات، وإرسالها لغرفة العمليات والتى بدورها ترسلها للوحدات التابع لها السيارات المخالفة لتسجيل المخالفات عليها.

وأكد أن سائقى سيارات النقل المخالفين للقرار يعرضون أنفسهم لسحب تراخيص السيارات وتوقيع غرامة مالية عليهم، موضحا أنه من المقرر مستقبلا منع جميع السيارات النقل التى تزيد حمولاتها عن 4 أطنان نهائيا وفى جميع الأوقات من السير على الطريق الدائرى كخطوة لاستغلال الدائرى ومنع حالات الزحام التى يتسبب فيها سائقو النقل وتحويل مسار رحلات سيارات النقل للدائرى الإقليمى.