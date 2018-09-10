زعيم المعارضة في تركيا: سأقود ثورة ضد أردوغان

هاجم كمال كيليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظام حكمه المناهض للقيم الديمقراطية، متوعدا بقيادة ما وصفها بثورة في وجه نظام الرجل الواحد.

وقال كيليتشدار أوغلو - في خطاب أمام أنصاره في الذكرى الخامسة والتسعين لتأسيس الحزب، وفقا لما نقلته اليوم قناة (سكاي نيوز) الإخبارية ـ "نستعد لثورة تركيا الرابعة، يجب أن نقيم نظاما يلبي احتياجات الناس وليس نظاما يقوم بقمع وظلم الناس".

وتعهد أوغلو بمواصلة الكفاح بنشاط ضد حكم حزب العدالة والتنمية الذى يحكم البلاد منذ 16 سنة، مشيرا إلى ما قام به أردوغان من صياغة نموذج رئاسي جديد بدلا من النظام البرلماني على نحو تحولت معه تركيا إلى نظام الرجل الواحد.

وأضاف " إذا كنا دعاة حقيقيين للديمقراطية، فيجب أن نعمل بمبدأ فصل السلطات، ويجب أن نلغي هذا النظام الفردي، وسيحقق حزب الشعب الجمهوري مهمته عندما نكون قادرين على تتويج جمهوريتنا بالديمقراطية".