القبض على 14 هاربا من أحكام في حملات بالمحافظات

ألقت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع مديريات الأمن، القبض على 14 هاربًا من أحكام قضائية واجبة النفاذ في حملات بالمحافظات.

وشنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم، حملات أمنية موسعة استهدفت ضبط المطلوبين في القضايا والهاربين من الأحكام القضائية بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمختلف مديريات الأمن.

وأسفرت تلك الحملات، عن ضبط (حماده أ.ع - 42سنة)، عامل ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية، والمطلوب للتنفيذ عليه في 45 حكم في قضايا "تبديد"، و(بهاء م.م - 35سنة)، جزار ومقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية، والمطلوب للتنفيذ عليه في 21 حكم فى قضايا "تبديد"، و (سعيد ع.ا - 31سنة)، عامل ومقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية، والمطلوب للتنفيذ عليه في 16 حكمًا في قضايا "تبديد"، و (محمد ح.ع - 29سنة)، عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية، والمطلوب للتنفيذ عليه في 15 حكم في قضايا "تبديد"، و (أحمد م.ا - 41سنة)، عامل ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية، والمطلوب للتنفيذ عليه في 21 حكم في قضايا (مبانى ، إيصال أمانة)، و (طارق ع.ع - 31سنة)، عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية، والمطلوب للتنفيذ عليه في 20 حكم في قضايا "تبديد"، و(محمد ن.ح - 65سنة)، مزارع ومقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية، والمطلوب للتنفيذ عليه فى 18 حكم فى قضايا "تبديد".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وإحالتهم للنيابة لبماشرة التحقيقات.